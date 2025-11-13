Детская коляска горела на лестничной площадке в квартире в Петербурге

Ранее спасатели предупредили, что 13 ноября в Петербурге ожидается штормовой ветер до 18 метров в секунду, но такие порывы будут ощущаться на берегу Финского залива. Однако в центральной части города стихия будет не менее спокойной — до 15 метров в секунду, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».