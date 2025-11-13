Детская коляска горела на лестничной площадке в квартире в Петербурге

Вечером 12 ноября на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 10 на улице Зины Портновой. Дежурная смена приехала на место за считанные минуты. Оказалось, что огонь охватил детскую коляску, оставленную на лестничной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— В результате происшествия никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.
Возгорание потушили всего за 11 минут. Для этого привлекли силы 10 спасателей и мощности двух спецмашин.
Почему могла вспыхнуть детская коляска, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося выяснят специалисты.
Ранее спасатели предупредили, что 13 ноября в Петербурге ожидается штормовой ветер до 18 метров в секунду, но такие порывы будут ощущаться на берегу Финского залива. Однако в центральной части города стихия будет не менее спокойной — до 15 метров в секунду, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».