Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детская коляска горела на лестничной площадке в квартире в Петербурге

В Кировском районе произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 ноября на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в доме 10 на улице Зины Портновой. Дежурная смена приехала на место за считанные минуты. Оказалось, что огонь охватил детскую коляску, оставленную на лестничной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— В результате происшествия никто не пострадал, — уточнили в ведомстве.

Возгорание потушили всего за 11 минут. Для этого привлекли силы 10 спасателей и мощности двух спецмашин.

Почему могла вспыхнуть детская коляска, пока неизвестно. Обстоятельства случившегося выяснят специалисты.

Ранее спасатели предупредили, что 13 ноября в Петербурге ожидается штормовой ветер до 18 метров в секунду, но такие порывы будут ощущаться на берегу Финского залива. Однако в центральной части города стихия будет не менее спокойной — до 15 метров в секунду, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».