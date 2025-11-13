Разбившийся в Грузии турецкий самолёт C-130 не подал сигнал бедствия

Турецкий военный самолёт, который потерпел крушение в Грузии, не подавал сигналов бедствия до происшествия. Его обломки будут направлены в Кайсери для проведения технической экспертизы. Об этом сообщает проправительственная газета Türkiye.
Издание отмечает, что на видео, якобы снятом пастухом, видно, как от самолёта отрывается хвостовая часть. Основной корпус четырёхмоторного самолёта, из которого идет дым, начинает падать и вращаться.
Ожидается, что анализ радиопереговоров экипажа и данных с бортовых систем, зафиксированных «чёрным ящиком», поможет установить причины катастрофы.
Свидетели происшествия отметили, что в воздухе не наблюдалось взрыва или пожара, а возгорание произошло уже после падения самолета, при этом был слышен взрыв.
Напомним, что 11 ноября военный транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, в результате чего погибли 20 человек.