«Похищены более 2 млрд аванса за участок М12»: за что арестовали главу «Волгадорстроя»

«Считаю необходимым сообщить суду, что Айрат Абдулович неоднократно покидал территорию Российской Федерации и каждый раз возвращался. Когда он был задержан, они с супругой собирались лететь в Ялту, где Айрат Абдулович собирался отдохнуть после лечения в стационаре. Заграничного паспорта с собой не имел. Кроме того, на данный момент идет дело о банкротстве “Волгадорстроя”, в рамках которого Айрат Абдулович привлечен к субсидиарной ответственности. То есть ему запрещен выезд за границу», — сказал суду адвокат Юрий Некрасов.