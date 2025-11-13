Ради любви была готова на все: в Хабаровске студентка выпала из окна, пытаясь спуститься вниз по простыням

С 22:00 в общежитии действует комендантский час, поэтому покидать помещение без уважительной причины нельзя. За полчаса до того, как входные двери запираются, персонал делает обход, проверяя, все ли студенты в своих комнатах.
Девушка выждала пару часов после вечерней поверки и решилась совершить побег, чтобы увидеться с молодым человеком. Слезть, как в фильме не получилось — студентка упала с высоты.
Пострадавшая выжила, но попала в больницу с тяжелой травмой. Медики диагностировали у нее закрытый компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника 3 степени. Состояние у нее стабильное, она поддерживает связь с преподавателями.