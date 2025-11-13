В Башкирии разыскивают мужчину, накопившего крупный долг по алиментам

Судебные приставы Аскинского района Башкирии объявили в розыск 33-летнего Ману Минигалеева. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Башкирии, мужчина скрывается от уплаты алиментов на содержание своего ребенка.
В отношении Минигалеева было возбуждено исполнительное производство, однако обязательства он не выполняет. На данный момент сумма его задолженности по алиментам превысила 350 тысяч рублей.
Приставы просят всех, у кого есть любая информация о том, где может находиться разыскиваемый, сообщить об этом по телефонам: 8 (347) 273−56−40 или 8 (34771) 2−18−23.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.