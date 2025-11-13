В Минусинске заведено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами

Для того, чтобы правдоподобно отчитаться о расходовании социальных выплат подозреваемая обращалась в предприятия розничной торговли Минусинска и Хакасии. Как уточняют в МВД, она просила изменить наименование и вид услуг в товарных и кассовых чеках, объясняя это необходимостью отчитаться перед мужем за траты личных денег. Получив фиктивные финансовые документы, женщина предоставила заведомо ложные сведения в отдел управления социальной защиты населения. Однако при проверке выяснилось, договор не выполнен, бизнес так и не создан.