В Минусинске заведено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами

В Минусинске полицейские выявили мошенничество на сумму более 110 тысяч рублей. Речь идет о нецелевом использовании социальных выплат. Об этом стало известно 13 ноября.
По версии следствия, 31-летняя местная жительница в августе 2025 года заключила социальный контракт для развития собственного бизнеса. Однако выполнять его условия не собиралась, целью было получение денег от государства и использование их на свое усмотрение.
Для того, чтобы правдоподобно отчитаться о расходовании социальных выплат подозреваемая обращалась в предприятия розничной торговли Минусинска и Хакасии. Как уточняют в МВД, она просила изменить наименование и вид услуг в товарных и кассовых чеках, объясняя это необходимостью отчитаться перед мужем за траты личных денег. Получив фиктивные финансовые документы, женщина предоставила заведомо ложные сведения в отдел управления социальной защиты населения. Однако при проверке выяснилось, договор не выполнен, бизнес так и не создан.
Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Она предусматривает до двух лет лишения свободы. Кроме этого, придется вернуть в казну потраченные деньги.