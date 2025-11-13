Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

KBS: при наезде грузовика в Южной Корее пострадали 20 человек

Грузовой автомобиль весом примерно в одну тонну врезался в торговые ряды на рынке в Пучхоне.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 20 человек пострадали на рынке в городе Пучхоне в Южной Корее, где небольшой грузовой автомобиль въехал в торговые ряды, сообщил телеканал KBS.

Это произошло примерно в 10:55 по местному времени (04:55 мск). Вес машины, совершившей наезд, составляет примерно 1 тонну. За рулём грузовика находился водитель, которому более 60 лет.

Отмечается, что 12 пострадавших получили серьезные травмы. На место случившегося прибыли около 60 сотрудников полиции и экстренных служб. Правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, 11 ноября в Египте произошло ДТП с автобусом, в котором ехали туристы, в том числе российские граждане. Транспортное средство столкнулось с грузовиком. В результате аварии погиб гражданин РФ. Также пострадали водитель автобуса и десятки пассажиров.