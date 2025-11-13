KBS: при наезде грузовика в Южной Корее пострадали 20 человек

Напомним, 11 ноября в Египте произошло ДТП с автобусом, в котором ехали туристы, в том числе российские граждане. Транспортное средство столкнулось с грузовиком. В результате аварии погиб гражданин РФ. Также пострадали водитель автобуса и десятки пассажиров.