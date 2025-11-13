KBS: при наезде грузовика в Южной Корее пострадали 20 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали на рынке в городе Пучхоне в Южной Корее, где небольшой грузовой автомобиль въехал в торговые ряды, сообщил телеканал KBS.
Это произошло примерно в 10:55 по местному времени (04:55 мск). Вес машины, совершившей наезд, составляет примерно 1 тонну. За рулём грузовика находился водитель, которому более 60 лет.
Отмечается, что 12 пострадавших получили серьезные травмы. На место случившегося прибыли около 60 сотрудников полиции и экстренных служб. Правоохранительные органы проводят расследование.
Напомним, 11 ноября в Египте произошло ДТП с автобусом, в котором ехали туристы, в том числе российские граждане. Транспортное средство столкнулось с грузовиком. В результате аварии погиб гражданин РФ. Также пострадали водитель автобуса и десятки пассажиров.