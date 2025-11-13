Пассажирский автобус полностью сгорел после столкновения с фурой в Приамурье

Ранее сообщалось, что в Новочебоксарске выясняют обстоятельства аварии, в которой погиб ребёнок. Всё случилось 12 ноября около 16:00 на улице Строителей. По данным ГИБДД, водитель троллейбуса наехала на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу.