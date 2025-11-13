Силы ПВО за ночь уничтожили 130 вражеских БПЛА над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 130 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
