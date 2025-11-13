В Челябинске женщина погибла после падения и удара о движущийся трамвай

В центре Челябинска произошла трагедия — на пересечении улиц Труда и Кирова 50-летняя женщина упала на проезжающий мимо трамвай № 16. Водитель применил экстренное торможение и остановился, но спасти её не удалось, сообщили в Госавтоинспекции города.