В Челябинске женщина погибла после падения и удара о движущийся трамвай

Медики пытались её спасти, но тщетно.

Источник: скриншот телеграм-канал «АЧН»

В центре Челябинска произошла трагедия — на пересечении улиц Труда и Кирова 50-летняя женщина упала на проезжающий мимо трамвай № 16. Водитель применил экстренное торможение и остановился, но спасти её не удалось, сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной версии, пострадавшая почувствовала резкое недомогание на остановке общественного транспорта, потеряла равновесие и упала на трамвай. В результате падения она ударилась о движущийся вагон. Врачи скорой оказали пострадавшей медицинскую помощь, однако их усилия не увенчались успехом.

На месте работали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства случившегося выясняются. ГИБДД призывает граждан быть внимательнее к окружающим и оперативно вызывать экстренные службы, заметив человека с признаками недомогания в общественных местах.