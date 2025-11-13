В Саратове загорелась областная инфекционная больница, семь человек пострадали

Ночью в Саратове загорелся корпус Областной инфекционной больницы. Возгорание произошло около 2:40 в одной из палат второго этажа корпуса № 5 на Московском шоссе. Из здания эвакуировали около сотни пациентов, семеро человек успели надышаться дымом — им уже оказывают медицинскую помощь.