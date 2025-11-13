В Саратове загорелась областная инфекционная больница, семь человек пострадали

Пожарные оперативно локализовали возгорание, но, по данным SHOT, пламя успело охватить три лечебных бокса. На место прибыл прокурор Ленинского района Константин Байкулов. По поручению главы областной прокуратуры Сергея Филипенко начата проверка: специалисты выясняют, соблюдались ли нормы пожарной безопасности и не допустили ли халатности ответственные лица.
Недавно Life.ru писал, что в Ленинградской области при пожаре в частном доме сгорели двое детей и мужчина. Пламя полностью уничтожило здание, а тела погибших спасатели нашли уже после ликвидации возгорания. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают причины.
