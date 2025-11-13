В Биробиджане подростки избили 27-летнюю девушку

Две девочки-подростки избили 27-летнюю девушку в Еврейской автономной области. Личности агрессоров установлены, сообщает УМВД России по региону в своём Telegram-канале.
Выяснилось, между 27-летней жительницей Биробиджана и двумя подростками возник словесный конфликт, который перерос в драку. Подростки нанесли девушке телесные повреждения.
Как уточнили в полиции, участниками инцидента оказались 17-летняя и 15-летняя девочки, которые состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное решение о дальнейших процессуальных действиях.
Кроме того, законные представители одной из участниц могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. В отношении 17-летней девушки рассматривается возможность привлечения её к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержали 15-летнюю девушку, которая состояла в подростковой «банде» и избила свою сверстницу. Её поместили в специализированное учреждение закрытого типа.