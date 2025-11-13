Под Тюменью пьяный мужчина ударил инспектора ДПС, который остановил его друга

Житель Тюменской области избил инспектора ДПС, который остановил его друга для проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 8 августа 2025 года. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.