Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Тюменью пьяный мужчина ударил инспектора ДПС, который остановил его друга

Житель Тюменской области избил инспектора ДПС, который остановил его друга для проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 8 августа 2025 года. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

Сотрудник полиции остановил машину нетрезвого водителя.

Житель Тюменской области избил инспектора ДПС, который остановил его друга для проверки документов. Инцидент произошел в ночь на 8 августа 2025 года. Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

Мужчина ударил инспектора ДПС по лицу, когда сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управлял водитель без прав и с признаками алкогольного опьянения. «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выразил несогласие с законными действиями сотрудников полиции и умышленно применил насилие, нанеся правой рукой один удар в область лица инспектора», — сообщили в пресс-службе.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, включая публичное принесение извинений потерпевшему. В результате тюменцу назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.