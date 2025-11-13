Стало известно, что у обвиняемого в коррупции генерала нашли редкое оружие

У бывшего замглавы Минобороны Павла Попова, проходящего по делу о коррупции, дома обнаружили раритетный пистолет «Маузер» и другое оружие. Об этом говорится в материалах дела, которые приводит «ТАСС».
По данным отдела лицензионно-разрешительной работы, у Попова числятся два нарезных пистолета — «Маузер» и ПМ, гладкоствольное ружье ИЖ-27 и газовое оружие. Кроме того, следователи нашли и изъяли нарезное ружье «Вепрь» и 40 патронов.
Попов пояснил, что «Вепрь» ему подарил бывший глава Хакасии Виктор Зимин, и он был уверен, что документы оформлены правильно.
Генерала задержали в августе 2024 года. По версии следствия, он, отвечая за обслуживание парка «Патриот», использовал своё положение, чтобы обогащаться за счет объекта. В частности, он вынуждал бизнес, работающий на территории парка, ремонтировать его личное жильё.
Попову предъявлены обвинения в получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном хранении оружия. Расследование завершено, сам он вину не признаёт.
