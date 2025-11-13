Стало известно, что у обвиняемого в коррупции генерала нашли редкое оружие

Генерала задержали в августе 2024 года. По версии следствия, он, отвечая за обслуживание парка «Патриот», использовал своё положение, чтобы обогащаться за счет объекта. В частности, он вынуждал бизнес, работающий на территории парка, ремонтировать его личное жильё.