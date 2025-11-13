МВД: Во Владивостоке задержали женщину, которая бросила свою дочь в Таиланде

Во Владивостоке полицейские задержали женщину, депортированную из Таиланда, сообщили в МВД Медиа. Отмечается, что ее доставили в аэропорт сотрудники иммиграционной полиции Королевства.
История получила широкую огласку после того, как стало известно, что россиянка оставила свою четырехлетнюю дочь одну в гостиничном номере в Бангкоке. Девочку сначала передали в детский дом, а позже ее забрала бабушка и вернула в Россию.
Правоохранители установили местонахождение матери и приняли решение о ее депортации. После прилета во Владивосток женщину доставили в отдел полиции для проведения разбирательства.
В Telegram-канале МВД уточнили, что сейчас проводится проверка по факту оставления малолетней в опасности, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Илья Ильин 22 октября сообщил о задержании россиянки в Таиланде. По его словам, Владыко родом из Владивостока, она жила на острове Самуи. В сентябре она приехала в Бангкок с дочерью, но вскоре пропала после визита в ночной бар на улице Сукхумвит. Четырехлетнюю девочку нашли одну в гостинице и временно поместили в детский дом, пока за ней не прилетела бабушка. Девушка пропадала дважды, оба раза бросая ребенка.