В Иркутской области школьники организовали банду и жестоко избивают детей

Местные жители рассказывают, что агрессивное поведение группы школьников в селе наблюдается уже не первый раз. Несколько подростков постоянно караулят учеников и избивают их, отводя в безлюдные места. Родители пострадавших детей утверждают, что насилие принимает все более жестокие формы. По их словам, одной из пострадавших сначала прижгли ноги утюгом с обеих сторон, а на следующий день избили шнуром по лицу, чтобы она не рассказала никому об этом. Родители уже написали заявления в правоохранительные органы.