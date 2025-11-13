Внимание, пассажиры: какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 13 ноября 2025

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах продолжает вызывать беспокойство пассажиров. По состоянию на утро 13 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. В ряде аэропортов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.