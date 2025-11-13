Подростки избили женщину в российском регионе

В Еврейской автономной области двое несовершеннолетних девушек избили 27-летнюю жительницу Биробиджана. Как сообщает УМВД России по региону, инцидент произошел после словесного конфликта, который перерос в физическое столкновение.
В ходе драки подростки нанесли женщине телесные повреждения. Личности обеих участниц нападения установлены: это местные жительницы 2008 и 2010 годов рождения, состоящие на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
В настоящее время полиция проводит процессуальную проверку по факту произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой определят дальнейшие процессуальные действия.
Законных представителей одной из несовершеннолетних могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении 17-летней участницы инцидента решается вопрос о привлечении к ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.
