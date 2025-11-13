Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки избили женщину в российском регионе

В Еврейской автономной области двое несовершеннолетних девушек избили 27-летнюю жительницу Биробиджана.

В Еврейской автономной области двое несовершеннолетних девушек избили 27-летнюю жительницу Биробиджана. Как сообщает УМВД России по региону, инцидент произошел после словесного конфликта, который перерос в физическое столкновение.

В ходе драки подростки нанесли женщине телесные повреждения. Личности обеих участниц нападения установлены: это местные жительницы 2008 и 2010 годов рождения, состоящие на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время полиция проводит процессуальную проверку по факту произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой определят дальнейшие процессуальные действия.

Законных представителей одной из несовершеннолетних могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В отношении 17-летней участницы инцидента решается вопрос о привлечении к ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при ночном пожаре в инфекционной больнице Саратова.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.