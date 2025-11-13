Ричмонд
Mercedes сгорел после ночной аварии с опорой ЛЭП в Ростове 13 ноября

Ростовчан напугал столб огня и дыма от сгоревшей иномарки в Нахичевани.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону иномарка сгорела после столкновения с опорой линии электропередачи. По информации отдела пропаганды регионального Управления ГАИ, ДТП произошло в ночь на четверг, 13 ноября, на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Верхненольной.

— В 00:35 32-летний водитель за рулем Mercedes-Benz S 500, по предварительным данным, не справился с управлением автомобилем: машину занесло, после чего она врезалась в опору линии электропередачи и загорелась, — объяснили в ГАИ.

Судя по фотографии, предоставленной сотрудниками Госавтоинспекции с места ДТП, столб буквально «прошил» автомобиль через весь моторный отсек до самого лобового стекла. Дорогая иномарка вспыхнула как спичка и полностью выгорела: вместо салона остался лишь обуглившийся металлический каркас кузова.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель иномарки. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

