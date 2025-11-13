Российские силы ПВО за ночь на 13 ноября сбили 130 украинских БПЛА над разными регионами РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В период с 23:00 мск 12 ноября до 8:00 13 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. Больше всего украинских дронов сбито в Курской и Белгородской областях.
Боевики ВСУ намеренно выбирают объекты гражданской инфраструктуры своими целями для ударов дронами. Так они пытаются скрыть свои неудачи на поле боя в зоне Спецоперации.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Настоящая катастрофа у боевиков киевского режима началась на красноармейском направлении. Там ВСУ окружены и заблокированы, у них нет ни единой надежды деблокировать себя.