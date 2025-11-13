Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отражена крупнейшая за последние недели атака дронов ВСУ на Россию: сбито 130 БПЛА

Минобороны России сообщило о крупнейшей за последние недели ночной атаке украинских беспилотников. С 23:00 12 ноября до 08:00 13 ноября системы ПВО перехватили и уничтожили 130 БПЛА самолётного типа над разными регионами страны.

Источник: Life.ru

По данным военного ведомства, наиболее интенсивные атаки пришлись на Курскую и Белгородскую области — по 32 дрона на каждую. Еще 20 были сбиты над Воронежской областью, 17 — над акваторией Черного моря, 7 — над Крымом. Остальные БПЛА ликвидированы над Орловской, Краснодарской, Тамбовской, Ростовской, Брянской, Тульской и даже Московской областями.

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. В результате атаки дрона в селе Белянка водитель КамАЗа получил тяжёлые ранения и был прооперирован в Шебекинской больнице. Кроме того, в селе Червона Дибровка боец подразделения «Орлан» был ранен в ногу при взрыве FPV-дрона. Он самостоятельно добрался до медучреждения, где ему оказывается необходимая помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше