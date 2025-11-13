Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тюменцы пытались сбыть найденную на свалке фальшивую пачку денег

Двое тюменцев нашли на свалке пачку фальшивых пятитысячных купюр и попытались их сбыть в магазинах и на АЗС в поселке Голышманово. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

В пачке было несколько пятитысячных купюр.

Двое тюменцев нашли на свалке пачку фальшивых пятитысячных купюр и попытались их сбыть в магазинах и на АЗС в поселке Голышманово. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Манкиев обнаружил на свалке близ села Медведево Голышмановского района не менее девяти поддельных банкнот номиналом 5 000 рублей и решил их сбыть. Для реализации преступного плана он привлек Батырова, своего знакомого», — сообщили в пресс-службе.

Преступники рассчитывали, что продавцы не будут проверять подлинность банкнот специальными устройствами. На судебном заседании оба подсудимых признали свою вину, но от дачи показаний отказались.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, а также характер и опасность совершенного преступления, назначил Батырову наказание в виде трех лет лишения свободы. Его подельнику — три года и шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год и шесть месяцев.