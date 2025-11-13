Ричмонд
Губернатор Клычков рассказал о последствиях атаки БПЛА на Орловскую область

В Орловской области после работы ПВО повреждены машины и остекление домов.

Источник: Комсомольская правда

Над Орловской областью было уничтожено несколько воздушных целей ночью в четверг, 13 ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, часть обломков сбитых объектов упала на территорию жилых кварталов. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Повреждения получили несколько автомобилей, остекления балконов в многоквартирных домах и частных домовладениях. Клычков также добавил, что все городские учреждения и объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

На местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что системы противовоздушной обороны успешно отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Новошахтинска, Донецка и Миллеровского района Ростовской области.

