Губернатор Клычков рассказал о последствиях атаки БПЛА на Орловскую область

Над Орловской областью было уничтожено несколько воздушных целей ночью в четверг, 13 ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, часть обломков сбитых объектов упала на территорию жилых кварталов. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Повреждения получили несколько автомобилей, остекления балконов в многоквартирных домах и частных домовладениях. Клычков также добавил, что все городские учреждения и объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.
На местах падения обломков работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что системы противовоздушной обороны успешно отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Новошахтинска, Донецка и Миллеровского района Ростовской области.