Специалисты устранили аварию, оставившую Коркино и Розу без воды

Специалисты водоканала устранили аварию, оставившую Коркино и Розу без воды и приступили к наполнению системы водой, сообщил глава городского округа Александр Орёл в своём Telegram-канале.
«Авария устранена. Насосы запущены. Приступили к наполнению системы водой», — говорится в сообщении.
Напомним, в 5 часов утра 13 ноября на насосном коллекторе произошла утечка. Станцию затопило всего за 15 минут. На место срочно выехали энергетики и обесточили объект. После этого сотрудники водоканала приступили к устранению проблемы.
Глава округа Александр Орёл поставил задачу максимально быстро устранить течь и лично контролировал ситуацию.