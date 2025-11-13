Ричмонд
Специалисты устранили аварию, оставившую Коркино и Розу без воды

И начали наполнять систему водой.

Источник: Александр Орёл/Telegram-канал

Специалисты водоканала устранили аварию, оставившую Коркино и Розу без воды и приступили к наполнению системы водой, сообщил глава городского округа Александр Орёл в своём Telegram-канале.

«Авария устранена. Насосы запущены. Приступили к наполнению системы водой», — говорится в сообщении.

Напомним, в 5 часов утра 13 ноября на насосном коллекторе произошла утечка. Станцию затопило всего за 15 минут. На место срочно выехали энергетики и обесточили объект. После этого сотрудники водоканала приступили к устранению проблемы.

Глава округа Александр Орёл поставил задачу максимально быстро устранить течь и лично контролировал ситуацию.