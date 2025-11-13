Стало известно, что генерал Попов хранил дома раритетный маузер

Бывший замглавы Минобороны генерал Павел Попов, обвиняемый в коррупции, хранил дома несколько единиц оружия, включая раритетный пистолет маузер. Согласно материалам дела, часть оружия у него имелась без соответствующих лицензий.
В материалах указано, что у Попова находились два нарезных пистолета — маузер и ПМ, охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27, газовое оружие, а также охотничье нарезное ружье «Вепрь» и сорок патронов к нему. Все эти предметы были изъяты в ходе проверки.
Сам Попов пояснил, что ружье «Вепрь» ему подарил бывший губернатор Хакасии Виктор Зимин, и он полагал, что документы на него оформлены корректно, передает ТАСС.
Павел Попов попал в больницу 8 мая этого года. Тогда у находившегося в СИЗО «Лефортово» экс-замминистра обороны обострилось хроническое заболевание.
Павлу Попову инкриминируют превышение должностных полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог. Его задержали в августе прошлого года по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в парке «Патриот».