В Иркутской области завели дело после избиения школьницы

В Шелеховском районе Иркутской области группа школьников напала на 13-летнюю девочку. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.
По информации Шелеховского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по статье об истязании. По предварительным данным, в ноябре 2025 года группа несовершеннолетних из села Большой Луг Шелеховского района применила насилие в отношении 13-летней школьницы.
ГУ МВД России по региону сообщило, что об инциденте стало известно после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена драка между детьми. Полицейские выяснили, что конфликт между участниками длился некоторое время, а также установили личности зачинщиц и всех участников происшествия. Прокуратура области взяла дело под свой контроль.
Ранее полиция Владивостока установила личности подростков, причастных к избиению десятилетнего мальчика, и начала доследственную проверку по факту произошедшего.