В Иркутской области завели дело после избиения школьницы

ГУ МВД России по региону сообщило, что об инциденте стало известно после того, как в интернете появилось видео, на котором запечатлена драка между детьми. Полицейские выяснили, что конфликт между участниками длился некоторое время, а также установили личности зачинщиц и всех участников происшествия. Прокуратура области взяла дело под свой контроль.