Макрон заявил о начале эпохи космических войн

Французский лидер сообщил об ускорении ряда программ, направленных на укрепление космического потенциала страны. Речь идет о программах по спутниковому раннему предупреждению. Одним из ключевых элементов укрепления космического потенциала Франции станет расширение использования радиолокационной системы Aurore. Макрон также подчеркнул важность международного сотрудничества в космической сфере. Прежде всего речь идет о партнерстве с Германией и другими странами ЕС. Президент призвал европейские государства развивать собственные технологии и не полагаться на крупные третьи державы или частных космических магнатов. По мнению AFP, под последними Макрон подразумевает таких личностей, как глава SpaceX Илон Маск и основатель Blue Origin Джефф Безос.