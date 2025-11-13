Обломки беспилотника упали на жилой дом в Орловской области: карта ударов БПЛА на 13 ноября

В ночь на 13 ноября над российскими регионами было уничтожено 130 украинских беспилотников. Больше всего было сбито над Курской и Белгородской областями — по 32 дрона в каждой. Еще 20 — над Воронежской областью, 17 — над Черным морем, семь — над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской, два — над Брянской и по одному — над Тульской областью и Московским регионом.