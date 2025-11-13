Обломки беспилотника упали на жилой дом в Орловской области: карта ударов БПЛА на 13 ноября

Больше всего украинских БПЛА было сбито над Курской и Белгородской областями.
В ночь на 13 ноября силами ПВО над российскими регионами было уничтожено 130 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов было сбито над Курской и Белгородской областями — по 32 аппарата.
В Орловской области обломки БПЛА повредили жилые дома и автомобили. Из-за угрозы атак были введены временные ограничения на работу аэропортов в Геленджике, Краснодаре и Тамбове. Подробная карта ночной атаки — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Данные Минобороны РФ.
В ночь на 13 ноября над российскими регионами было уничтожено 130 украинских беспилотников. Больше всего было сбито над Курской и Белгородской областями — по 32 дрона в каждой. Еще 20 — над Воронежской областью, 17 — над Черным морем, семь — над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской, два — над Брянской и по одному — над Тульской областью и Московским регионом.
Подробности атаки по Ростовской области.
Ночью в Ростовской области силы ПВО успешно уничтожили украинские беспилотники в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
В Орловской области обломки БПЛА упали на жилой сектор.
В Орловской области обломки сбитых беспилотников упали на жилые дома. Пострадали несколько машин, выбило стекла на балконах и в домах. На данный момент информации о пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Также в регионе этой ночью была объявлена ракетная опасность. Позднее она была отменена.
Ситуация в других регионах.
Этой ночью режим «Беспилотная опасность» вводился сразу в нескольких регионах РФ.
Прошлой ночью сразу в нескольких регионах России власти объявили об угрозе атаки беспилотников. Это коснулось Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольского края, Пензенской, Тульской, Воронежской и Брянской областей.
В Тульской области силы ПВО сбили один беспилотник, пострадавших, по предварительным данным, нет. В Липецкой области сохраняется желтый уровень «Воздушной опасности».
Ограничения в аэропортах.
Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, из-за угрозы атак БПЛА временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены сразу в нескольких аэропортах: в Геленджике, Краснодаре (Пашковский), Тамбове (Донское). В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения были введены, но затем сняты. Кореняко уточнил в своем telegram-канале, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.