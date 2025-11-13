Ричмонд
Более 5 тысяч мигрантов легализовала преступная группа в российском регионе

УФСБ по Нижегородской области сообщило, что пресекло работу межэтнической преступной группы, которая организовала масштабный канал незаконной миграции.

УФСБ по Нижегородской области сообщило, что пресекло работу межэтнической преступной группы, которая организовала масштабный канал незаконной миграции.

По данным ведомства, семь человек использовали подконтрольные строительные фирмы как прикрытие. Они помогали иностранцам оформлять фиктивное трудоустройство и делали поддельные регистрации по месту пребывания.

Схема позволяла приезжим получать и продлевать патенты, оформлять разрешение на временное проживание и вид на жительство. В итоге таким способом удалось незаконно легализовать более 5000 иностранцев.

Возбуждены уголовные дела по статье о организации незаконной миграции. Сейчас продолжаются мероприятия, чтобы установить всех причастных и выяснить подробности их работы.

Читайте также: ФСБ России сорвала план украинского ГУР угнать МиГ-31 с ракетой «Кинжал».

