Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЯНАО слесарь-электрик взыскал деньги с фирмы из-за повреждения руки на работе

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) защитила трудовые права работника, получившего производственную травму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Слесарь-электрик получил травму на производстве (архивное фото).

Прокуратура Муравленко (ЯНАО) защитила трудовые права работника, получившего производственную травму. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что заявитель, работая слесарем-электриком, при исполнении своих трудовых обязанностей получил производственную травму кисти», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Причиной травмы стало нарушение технологического процесса ремонта погружного оборудования.

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Борец-Муравленко». В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Работодателя обязали выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Определение суда исполнено в полном объеме.