В ЯНАО слесарь-электрик взыскал деньги с фирмы из-за повреждения руки на работе

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Борец-Муравленко». В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Работодателя обязали выплатить пострадавшему 150 тысяч рублей. Определение суда исполнено в полном объеме.