В Ростове пятилетний ребенок оказался в больнице после ДТП с водителем без прав

В Ростове после аварии с участием водителя без прав в больнице оказался пятилетний ребенок. ДТП произошло в среду, 12 ноября, рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— Авария произошла в 21:15 на улице Вавилова, — уточнили в Госавтоинспекции. — По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, не имеющий права управления транспортными средствами, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали трое: сам водитель «четырнадцатой», его 22-летний пассажир и пятилетний ребенок в салоне Kia Rio.
— Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Тем временем в Госавтоинспекция Ростовской области напоминают, что управление транспортным средством без водительского удостоверения является грубым нарушением закона.
— Это ставит под угрозу жизнь не только самого водителя, но и окружающих людей, — предупреждают в ГАИ. — Также при перевозке детей обязательно использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту и весу ребенка. Дети должны находиться в кресле и быть пристегнутыми ремнями безопасности.
