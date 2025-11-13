В Стерлитамаке пожарные спасли четверых человек из горящего дома

В четверг, 13 ноября, в одном из жилых домов Стерлитамака на улице Худайбердина случился пожар. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
Прибывшие на место ЧП спасатели не дали огню перекинуться на другие части здания. Пожарные вывели по лестницам четырех взрослых человек. Еще десять жильцов, среди которых было четверо детей, смогли покинуть дом самостоятельно.
Пострадавших в пожаре нет, добавили в МЧС.
