Сожженную под Пермью часовню восстановят

В епархии выдвинули предположение о том, что вблизи часовни могло быть совершено жертвоприношение. На месте были найдены признаки, которые могут указывать на причастность к этому сатанистов: лужи крови и разбросанные перья. Тем не менее окончательные выводы о причинах инцидента смогут сделать правоохранительные органы. В настоящее время они продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.