Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сожженную под Пермью часовню восстановят

Пермская епархия планирует восстановить часовню Трифона Вятского. Она располагалась на Гляденовской горе вблизи деревни Большое Савино.

Предположительно, деревянную святыню могли осквернить сатанисты.

Пермская епархия планирует восстановить часовню Трифона Вятского. Она располагалась на Гляденовской горе вблизи деревни Большое Савино.

«В настоящее время ведутся работы по обсуждению и утверждению проекта нового строения. Предполагается, что восстановленная часовня будет построена из камня», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на Ольгу Троицкую, возглавляющую издательский отдел епархии.

URA.RU сообщало о том, что 9 октября деревянная часовня Трифона Вятского была полностью уничтожена огнем. В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неосторожное обращение с огнем.

В епархии выдвинули предположение о том, что вблизи часовни могло быть совершено жертвоприношение. На месте были найдены признаки, которые могут указывать на причастность к этому сатанистов: лужи крови и разбросанные перья. Тем не менее окончательные выводы о причинах инцидента смогут сделать правоохранительные органы. В настоящее время они продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.