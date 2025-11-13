Появилось видео тройного ДТП у завода в Кургане

«В 17:30 минут, на проспекте Машиностроителей, около дома № 17, корпус № 5, водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21074, двигаясь по проспекту Машиностроителей, от улицы Промышленная, в сторону улицы Химмашевская, по крайне левой полосе, при повороте налево, на зеленый сигнал светофора, не предоставил преимущество встречному автомобилю Lada Granta», — пишут в ГАИ.