На трассе в ХМАО погибли пассажиры «Газели». Фото

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» погибли два пассажира «Газель» после столкновения с припаркованным грузовиком. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

Причины ДТП устанавливаются.

«12 ноября около 23:15 на 725-м километре автодороги “Тюмень-Ханты-Мансийск” 56-летний водитель ГАЗ, по предварительным данным, допустил наезд на частично стоящий на проезжей части Камаз. В результате ДТП два пассажира ГАЗ погибли», — уточнили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Газель Камаз.