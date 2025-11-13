В Саратове эвакуировали почти 100 пациентов и сотрудников из горящей больницы

А ранее Life.ru писал, что в Ленинградской области при пожаре в частном доме сгорели двое детей и мужчина. Пламя полностью уничтожило здание, а тела погибших спасатели нашли уже после ликвидации возгорания. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают причины.