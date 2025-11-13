Хинкал и чуду с живностью: В Дагестане закрыли уже 100 кафе из-за отравлений

Ранее стало известно, что в Дагестане за последний год зафиксировали значительный рост популярности операций по восстановлению девственности, увеличившись на 120%. Это привело к двукратному повышению стоимости процедуры: если ранее она составляла около 35 тысяч рублей, то теперь цена начинается от 70 тысяч. Основную долю клиенток составляют девушки в возрасте от 17 до 25 лет, приезжающие не только из Дагестана, но и со всего Северного Кавказа, а также из других регионов России.