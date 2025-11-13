Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье достигло шести

Напомним, в середине возле города Свободный в Амурской области произошло ДТП с автобусом, который вёз работников газохимического комплекса. Он столкнулся с автомобилем и, съехав с проезжей части, перевернулся. Сообщалось об одном погибшем и 48 пострадавших.