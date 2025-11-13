Ричмонд
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье достигло шести

Авария с пригородным автобусом и грузовиком произошла 12 ноября на федеральной трассе «Амур».

Источник: Аргументы и факты

Не менее шести человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате дорожной аварии с пригородным автобусом и грузовиком в Амурской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

ДТП произошло вечером 12 ноября на 1334-м километре федеральной трассы «Амур». В автобусе в момент происшествия находились 14 пассажиров.

«Шесть человек получили повреждения. Один из пострадавших — несовершеннолетний, у него ушиб мягких тканей носа. Одной женщине с переломом голеностопного сустава понадобилась госпитализация», — уточнило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

От удара транспортное средство загорелось и было полностью уничтожено огнём. Предварительной версией ДТП названо несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса.

По факту случившегося прокуратура Шимановского района организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, в середине возле города Свободный в Амурской области произошло ДТП с автобусом, который вёз работников газохимического комплекса. Он столкнулся с автомобилем и, съехав с проезжей части, перевернулся. Сообщалось об одном погибшем и 48 пострадавших.