Шойгу сделал заявление о ситуации с ДСНВ

«Хотел бы напомнить о выдвинутой президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативе о продлении на год действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — приводит слова Шойгу издание «РИА Новости». Секретарь Совбеза РФ назвал этот шаг основой сохранения глобальной стабильности.