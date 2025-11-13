Воронежцы из Коминтерновского района остались без света из-за коммунальной аварии

Сигнал о сбое в «Воронежскую горэлектросеть» поступил накануне около 20 часов. Из-за аварии энергетикам пришлось отключить свет сразу на нескольких улицах Коминтерновского района. Свет в большую часть домов удалось вернуть относительно оперативно, однако две трансформаторные подстанции все еще отключены.