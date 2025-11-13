Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы из Коминтерновского района остались без света из-за коммунальной аварии

Технологическое нарушение на кабельных линиях зафиксировали еще накануне вечером, 12 ноября, однако в некоторые дома свет не вернулся до сих пор.

Сигнал о сбое в «Воронежскую горэлектросеть» поступил накануне около 20 часов. Из-за аварии энергетикам пришлось отключить свет сразу на нескольких улицах Коминтерновского района. Свет в большую часть домов удалось вернуть относительно оперативно, однако две трансформаторные подстанции все еще отключены.

По состоянию на 9 часов утра 13 ноября, без электроэнергии остаются три дома на улицах Владимира Невского и Мордасовой.

«На данный момент специалисты “Горэлектросети” с представителями собственника трансформаторных подстанций проводят восстановительные работы. По предварительным прогнозам специалистов, в течение трех часов подача электроэнергии в дома будет возобновлена», — сообщили в мэрии Воронежа.