В Самаре 13 ноября введен карантин из-за смертельного для человека вируса

Опасная болезнь выявлена в городском округе Самара, конкретно — в районе СНТ Сок. Власти не стали сообщать, кто именно стал жертвой вируса — бездомная собака, домашняя кошка или дикое животное. Но теперь неблагополучной объявлена вся территория в радиусе полутора километров от очага заражения.
Бешенство — это смертельная болезнь и для животных, и для людей. Вирус передается через укус или даже попадание слюны зараженного зверя на поврежденную кожу. Он поражает нервную систему, и, если человеку не сделать прививку сразу после укуса, болезнь неминуемо приводит к гибели. Сначала может подняться температура, а позже появляется страх перед водой и светом, начинаются судороги. Когда эти симптомы проявились, медики уже бессильны.
На время карантина под запретом оказалось многое из того, что связано с животными. Нельзя вывозить питомцев за пределы опасной зоны, торговать ими, проводить выставки и ярмарки. Выгуливать собак можно только в наморднике и на поводке, а о любых укусах или странном поведении животных нужно немедленно сообщать в ветеринарную службу.
Специалисты призывают самарцев быть очень внимательными. Не приближайтесь к бездомным и диким животным, а если вас укусили — сразу же обращайтесь к врачу. Промедление может стоить жизни.
Кроме того, карантин был введен еще в двух районах Самарской области.