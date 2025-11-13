В Самаре 13 ноября введен карантин из-за смертельного для человека вируса

Бешенство — это смертельная болезнь и для животных, и для людей. Вирус передается через укус или даже попадание слюны зараженного зверя на поврежденную кожу. Он поражает нервную систему, и, если человеку не сделать прививку сразу после укуса, болезнь неминуемо приводит к гибели. Сначала может подняться температура, а позже появляется страх перед водой и светом, начинаются судороги. Когда эти симптомы проявились, медики уже бессильны.