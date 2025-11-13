Ричмонд
Бастрыкин взялся за дело о зверском избиении иркутской школьницы

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования в отношение несовершеннолетней.

«Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — сообщается в ведомстве. Это сообщение передает telegram-канал «Следком».

Ранее в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних избила 13-летнюю школьницу. Школьники прижгли девочке руки утюгом, а потом ударили ее по лицу шнуром. По словам пострадавшей, банда подростков давно терроризирует жителей местного села. Об инциденте стало известно после распространения в сети видео потасовки между детьми. Полицейские выяснили, что конфликт длится уже давно, установили личности зачинщиков.