Инфекционная больница загорелась в Саратове

В инфекционной больнице имени Н. Р. Иванова в Саратове произошел пожар. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание зафиксировали в одном из корпусов на втором этаже здания на Московском шоссе.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 02:32 по местному времени. На место оперативно выехали пожарные и экстренные службы.

В ведомстве уточнили, что пожар уже ликвидирован, а пациенты и медицинский персонал были эвакуированы.

Причины возгорания пока не установлены, ведется проверка для выяснения обстоятельств происшествия, передает Telegram-канал МЧС.

Ранее, 12 ноября, в Оренбурге произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание началось на кровле здания, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

1 ноября в результате пожара в жилом доме в Зеленограде погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже здания.

30 октября загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице. Очаг возгорания находился в спальне на 12-м этаже. В результате погиб один человек.