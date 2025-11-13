Инфекционная больница загорелась в Саратове

В инфекционной больнице имени Н. Р. Иванова в Саратове произошел пожар. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание зафиксировали в одном из корпусов на втором этаже здания на Московском шоссе.
По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 02:32 по местному времени. На место оперативно выехали пожарные и экстренные службы.
В ведомстве уточнили, что пожар уже ликвидирован, а пациенты и медицинский персонал были эвакуированы.
Причины возгорания пока не установлены, ведется проверка для выяснения обстоятельств происшествия, передает Telegram-канал МЧС.
Ранее, 12 ноября, в Оренбурге произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Возгорание началось на кровле здания, предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
1 ноября в результате пожара в жилом доме в Зеленограде погиб один человек, еще один пострадал. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже здания.
30 октября загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице. Очаг возгорания находился в спальне на 12-м этаже. В результате погиб один человек.