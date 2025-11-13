Инфекционная больница загорелась в Саратове

В инфекционной больнице имени Н. Р. Иванова в Саратове произошел пожар. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание зафиксировали в одном из корпусов на втором этаже здания на Московском шоссе.