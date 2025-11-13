Омского медика мошенники обманули на четверть миллиона по старой схеме

Омичка отправила 260 000 рублей на счета мошенников и чуть было не оформила кредит на сумму 55 000 рублей. Женщину от долга спаса сотрудница банка, теперь полицейские пытаются найти злоумышленников.
На старую схему обмана «клюнула» 55-летняя фельдшер-лаборант медицинского учреждения Омска. Она рассказала, что ответила на звонок в «ватсапе» от неизвестного, сообщившего о замене домофона и установке нового программного обеспечения. Он попросил назвать код из СМС для создания индивидуального ключа, а когда заявительница продиктовала цифры, к беседе подключился уже другой мужчина, напугавший взломом личного кабинета на госуслугах.
Наивная женщина поверила, что полученной информацией воспользовались мошенники, и теперь она стала подозреваемой по уголовному делу. Чтобы уберечь оставшиеся накопления омички, аферисты убедили ее в необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет». Потерпевшая тут же поспешила снять все, что у нее было в разных банках. На указанные собеседником реквизиты женщина отправила 260 000 рублей. По требованию злоумышленников она попыталась оформить еще кредит на сумму 55 000 рублей, но была вовремя остановлена работником банка.
УМВД России по Омской области в который раз напоминает: услуг по переводу средств на безопасные или резервные счета не существует. Как только вам поступают подобные предложения, следует сразу же прекратить разговор и положить трубку.