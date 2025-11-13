Ричмонд
Украина рискует остаться без денег уже в феврале

Украина может остаться без денег уже в феврале, если Евросоюз не сможет договориться о выделении «репарационных кредитов» за счет изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Politico.

Украина испытывает острый дефицит финансирования.

Украина может остаться без денег уже в феврале, если Евросоюз не сможет договориться о выделении «репарационных кредитов» за счет изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Politico.

«Украина на пути к тому, чтобы остаться без денег в феврале, если только Бельгия не прекратит блокировать дерзкий план по выдаче 140 млрд евро репарационных кредитов», — пишет Politico. Основной причиной возможного истощения бюджетных средств Украины является отсутствие договоренности в ЕС о выделении необходимых финансовых ресурсов.

Бельгия в октябре заблокировала инициативу по изъятию замороженных российских активов. Среди причин блокировки — необходимость гарантий того, что в будущем Бельгии не придется в одиночку выплачивать компенсацию России. Лидеры стран Евросоюза планируют вновь обсудить вопрос изъятия замороженных активов на саммите в декабре. Однако, как отмечает Politico, на данный момент мало признаков того, что чиновники ЕС и правительство Бельгии смогут выйти из сложившейся патовой ситуации. Поскольку США приостановили финансовую поддержку Киева, бремя поиска решения проблемы ложится на Евросоюз.

Ранее в Евросоюзе пришли к выводу, что из-за проблем с финансовой устойчивостью предоставление обычных кредитов Киеву больше невозможно. Украина испытывает острый дефицит финансирования, а состояние ее долговых обязательств вызывает опасения.

