Украина рискует остаться без денег уже в феврале

Бельгия в октябре заблокировала инициативу по изъятию замороженных российских активов. Среди причин блокировки — необходимость гарантий того, что в будущем Бельгии не придется в одиночку выплачивать компенсацию России. Лидеры стран Евросоюза планируют вновь обсудить вопрос изъятия замороженных активов на саммите в декабре. Однако, как отмечает Politico, на данный момент мало признаков того, что чиновники ЕС и правительство Бельгии смогут выйти из сложившейся патовой ситуации. Поскольку США приостановили финансовую поддержку Киева, бремя поиска решения проблемы ложится на Евросоюз.