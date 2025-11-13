Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области пенсионерка «заменила» электросчетчик за 2,8 млн рублей

Ей позвонил неизвестный, который обратился по имени и отчеству и представился сотрудником энергоснабжающей компании.

Источник: dostup1.ru

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) пенсионерка лишилась 2,8 млн рублей, поверив в информацию о замене электросчетчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейским 69-летняя женщина рассказала, что позвонил неизвестный, который обратился по имени и отчеству и представился сотрудником энергоснабжающей компании.

Собеседник сообщил о плановой замене счетчиков электроэнергии и для «постановки в электронную очередь» попросил продиктовать пришедший в SMS-сообщении код. Горожанка выполнила это требование.

Впоследствии с ней выходили на связь другие злоумышленники, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных и финансовых органов, убедили в том, что кто-то пытается оформить на нее кредит, следовало перевести все средства на «безопасный счет».

«Поддавшись на уговоры и психологическое давление, женщина, следуя инструкциям мошенников, в течение месяца под различными предлогами снимала сбережения и переводила аферистам. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 (мошенничество)», — прокомментировали в региональном Главке МВД.