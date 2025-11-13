В Челябинской области пенсионерка «заменила» электросчетчик за 2,8 млн рублей

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) пенсионерка лишилась 2,8 млн рублей, поверив в информацию о замене электросчетчиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Полицейским 69-летняя женщина рассказала, что позвонил неизвестный, который обратился по имени и отчеству и представился сотрудником энергоснабжающей компании.
Собеседник сообщил о плановой замене счетчиков электроэнергии и для «постановки в электронную очередь» попросил продиктовать пришедший в SMS-сообщении код. Горожанка выполнила это требование.
Впоследствии с ней выходили на связь другие злоумышленники, которые, представляясь сотрудниками правоохранительных и финансовых органов, убедили в том, что кто-то пытается оформить на нее кредит, следовало перевести все средства на «безопасный счет».
«Поддавшись на уговоры и психологическое давление, женщина, следуя инструкциям мошенников, в течение месяца под различными предлогами снимала сбережения и переводила аферистам. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 (мошенничество)», — прокомментировали в региональном Главке МВД.