Татарстанцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей

Особое внимание экстренные службы обращают на необходимость проводить профилактические беседы с детьми. Им следует объяснить, что нельзя трогать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки или деньги, а при обнаружении подозрительного предмета — немедленно сообщать взрослым или по номеру 112.