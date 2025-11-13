Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстанцам напомнили правила безопасности при обнаружении бесхозных вещей

Экстренные службы напомнили жителям Татарстана, что делать при обнаружении бесхозных предметов. Поводом стала трагедия, произошедшая в Красногорске, где мальчик получил серьезные травмы, пытаясь поднять с земли 10-рублевую купюру. Под ней находилось самодельное взрывное устройство.

ГУ МЧС России по РТ призывает граждан проявлять бдительность и строго соблюдать меры безопасности.

Категорически запрещается:

• трогать, передвигать или вскрывать подозрительные предметы;

• пользоваться рядом мобильным телефоном;

• подпускать к находке детей и посторонних людей.

Рекомендуется:

• немедленно отойти на безопасное расстояние;

• сообщить о находке по телефону 112;

• предупредить окружающих;

• дождаться прибытия специалистов.

Опасные предметы могут находиться в общественных местах — в транспорте, подъездах, дворах, торговых центрах, на детских площадках и вблизи школ.

Особое внимание экстренные службы обращают на необходимость проводить профилактические беседы с детьми. Им следует объяснить, что нельзя трогать найденные на улице игрушки, телефоны, сумки или деньги, а при обнаружении подозрительного предмета — немедленно сообщать взрослым или по номеру 112.