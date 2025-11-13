Целый город под Челябинском остался без воды из-за аварии на насосной станции

Ранее Life.ru рассказал, что в Кемеровской области женщина нашла оригинальный способ справиться с постоянным подтоплением подвала. Пока коммунальные службы ищут решение проблемы затопленных подвальных помещений, местная жительница по имени Любовь превратила свой подвал в своеобразный «аквариум». Она выпустила в него 11 карпов, которые прекрасно адаптировались к новым условиям обитания.