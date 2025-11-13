Ричмонд
Целый город под Челябинском остался без воды из-за аварии на насосной станции

Водоснабжение в городе Коркино (Челябинская область) было временно прекращено после затопления насосной станции. Об инциденте сообщил глава округа Александр Орел в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Сегодня утром наши жители Коркино и Розы столкнулись с непредвиденными неудобствами — воды в кранах не оказалось. В 5 утра обнаружена серьёзная утечка на насосном коллекторе. Саму насосную станцию моментально, буквально за 15 минут, затопило», — сообщил Орел.

По словам главы, энергетики оперативно обесточили пострадавший объект, после чего сотрудники Водоканала немедленно приступили к ликвидации аварии. К половине девятого утра Александр Орел отчитался об успешном завершении ремонтных работ, устранении неисправности и восстановлении подачи воды в систему.

«Место повреждения обнаружено. Начались ремонтные работы», — уточнил он.

Ранее Life.ru рассказал, что в Кемеровской области женщина нашла оригинальный способ справиться с постоянным подтоплением подвала. Пока коммунальные службы ищут решение проблемы затопленных подвальных помещений, местная жительница по имени Любовь превратила свой подвал в своеобразный «аквариум». Она выпустила в него 11 карпов, которые прекрасно адаптировались к новым условиям обитания.

