Вскрылись новые версии убийства найденной в диване 5-летней девочки

Труп, завёрнутый в полиэтилен, по первоначальному осмотру места преступления, пролежал в диване не менее 10 дней. Из сбивчивых пояснений матери следовало, что пока она выпивала, еще 6 октября, почти за месяц до обнаружения тела, дочь утонула в ванной. А она не заметила этого, так как была в глубоком запое.