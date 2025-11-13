Вскрылись новые версии убийства найденной в диване 5-летней девочки

Пролить свет в расследование тёмного и пока во многом непонятного уголовного дела об убийстве в Челябинске пятилетней девочки, возможно, смогут экспертизы. Тело ребёнка нашли в диване, где оно пролежало несколько дней. Об их проведении корреспонденту chel.aif.ru сообщили в региональном СК.
Одна из основных подозреваемых — 43-летняя мать ребёнка. Как отметили в ведомстве, ничего нового от женщины за время её задержания следователи не узнали. Она по-прежнему отрицает свою вину, однако дать внятного ответа на вопрос, как провела несколько дней в одной квартире с мёртвой дочерью, не может.
Корреспондент chel.aif.ru узнал, какие версии может рассматривать следствие.
Что? Где? Когда?
Итак, 3 ноября 2025 года в квартире на восьмом этаже дома № 33 по улице 250-летия Челябинска её собственник обнаружила в диване завёрнутый в полиэтилен труп девочки с колото-резаными ранами. Он пришёл навести порядок в помещении после того, как квартиросъёмщица сообщила о своём выселении.
Квартиру в доме комфорт-класса почасово снимала уроженка Белорецка Эльвира З., прописанная в Учалах. Убитая девочка приходилась ей родной дочерью. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетней. Так как поначалу женщину нигде не смогли обнаружить, именно на неё пало подозрение.
Через сутки женщину задержали в Учалах и перевезли в Челябинск, где Калининский райсуд постановил заключить её в СИЗО до 3 января. Уже тогда Эльвира заявила, что не причастна к убийству, однако множество фактов говорило против этого.
Кто? Зачем? Почему?
Стало известно, что у себя в Башкортостане женщина занималась маникюром и педикюром и даже имела небольшой салон. Близких родственников у неё не было: мать умерла более 20 лет назад, отец завёл другую семью. Родные по материнской линии остались в Учалах.
По словам знакомых, женщина любила дочь, как говорится, души не чаяла. Малышка была ухоженной, ходила на танцы и к логопеду. Однако за несколько месяцев до трагедии поведение обоих изменилось: мать была как будто чем-то встревожена, а дочь выглядела подавленой. Кто или что изменило поведение матери и дочери?
И почему в сентябре 2025 года Эльвира заняла у знакомых крупную сумму и ещё взяла несколько кредитов в микрофинансовых орагнизациях (МФО) — якобы сделать себе операцию, но потом стала рассказывать, что деньги нужны обеим на лечение переломов. А затем внезапно уехала в Челябинск. При этом сняла дорогое жильё, которое сдается посуточно.
Неделю не замечала труп?
Труп, завёрнутый в полиэтилен, по первоначальному осмотру места преступления, пролежал в диване не менее 10 дней. Из сбивчивых пояснений матери следовало, что пока она выпивала, еще 6 октября, почти за месяц до обнаружения тела, дочь утонула в ванной. А она не заметила этого, так как была в глубоком запое.
Когда тело начало разлагаться и источать характерный запах, женщина завернула его в пакет и убрала в диван. Однако, откуда на теле появились ножевые ранения, остаётся неясным.
Быть может, Эльвира действительно, непричастна к убийству, а девочку лишил жизни какой-нибудь собутыльник матери? Был ли в деле тот самый «третий» или дочь спьяну зарезала собственная мать и должно установить следствие.
«Для выяснения деталей и обстоятельств произошедшей трагедии назначен ряд экспертиз, в числе которых исследование тела убитой, а также судебно-психиатрическая экспертиза матери», — сообщила chel.aif.ru старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области подполковник юстиции Анастасия Шапкина.
Возможно, экспертиза — единственный способ установить истину в этом деле. Мать девочки физически может не помнить того, что произошло: она подняла нож на дочь или кто-то другой. Поэтому сейчас специалисты рассматривают все возможные версии, даже с участием третьих лиц.
Потеря памяти от спиртного?
«В результате приёма большого количества спиртного происходит разрыв нейронов мозга и возникает потеря памяти. Без лечения это приводит к тотальной амнезии, при которой больной может никогда не вспомнить того, что произошло», — отметил врач-нарколог Дмитрий Устюгов.
Кстати, доктор не исключает, что причиной убийства, если Эльвира регулярно употребляла алкоголь, мог стать алкогольный психоз. Адекватность мышления снижается, прогрессирующе ухудшается восприятие реальности и в порыве внезапного гнева, например, от замечаний дочери или просьб о чём-нибудь, женщина вполне могла схватиться за нож. А потом даже не вспомнить об этом.