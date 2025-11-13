В Нижнегорском районе легковушка столкнулась с грузовиком, погиб младенец

Ранее мы писали, что в Крыму возбудили дело по факту ДТП, в котором погиб младенец и водитель. Авария, напомним, случилась в Нижнегорском районе между селами Пены и Жемчужина. По данным следствия, 47-летний водитель иномарки совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 32-летнего мужчины.