В Нижнегорском районе легковушка столкнулась с грузовиком, погиб младенец, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Инцидент произошел вечером 12 ноября на трассе «Нижнегорск — Белогорск» в селе Заречье. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «МАН», двигавшимся впереди. В результате аварии находившийся в легковушке младенец 2025 гола рождения скончался на месте до приезда медиков.
Взрослые участники ДТП — водитель «Мерседес» и его пассажир — с различными повреждениями были госпитализированы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
Ранее мы писали, что в Крыму возбудили дело по факту ДТП, в котором погиб младенец и водитель. Авария, напомним, случилась в Нижнегорском районе между селами Пены и Жемчужина. По данным следствия, 47-летний водитель иномарки совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 32-летнего мужчины.